Александр и Миша Зверевы выходят во второй раунд Мастерса в Майами в парном разряде.

Братья Александр и Миша Зверев успешно стартовали в парном разряде турнира категории Мастерс в Майами. В матче первого круга немецкие теннисисты в двух партиях переиграли мексикано-испанский дуэт Сантьяго Гонсалез/Фернандо Вердаско. В самом начале встречи именно Зверевы позволили соперникам вырваться вперёд с брейком. Но в дальнейшем братья действовали на корте чётко и слаженно. До конца первого сета Александр и Миша дважды отличились на приёме, а во второй партии немцам для победы хватило одного брейка. На выход во второй раунд соревнований в Майами братья Зверевы потратили ровно час игрового времени.
Александр Зверев/Миша Зверев - Сантьяго Гонсалез/Фернандо Вердаско - 6:4, 6:3
Во втором раунде парного турнира в Майами братья Зверевы сыграют с победителями матча Оливье Марах/Мате Павич - Марк Лопез/Фелисиано Лопез.
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