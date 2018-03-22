четверг, 22 марта 2018 г.

Александр и Миша Зверевы выходят во второй раунд Мастерса в Майами в парном разряде.

Братья Александр и Миша Зверев успешно стартовали в парном разряде турнира категории Мастерс в Майами. В матче первого круга немецкие теннисисты в двух партиях переиграли мексикано-испанский дуэт Сантьяго Гонсалез/Фернандо Вердаско. В самом начале встречи именно Зверевы позволили соперникам вырваться вперёд с брейком. Но в дальнейшем братья действовали на корте чётко и слаженно. До конца первого сета Александр и Миша дважды отличились на приёме, а во второй партии немцам для победы хватило одного брейка. На выход во второй раунд соревнований в Майами братья Зверевы потратили ровно час игрового времени.


Александр Зверев/Миша Зверев - Сантьяго Гонсалез/Фернандо Вердаско - 6:4, 6:3

 Во втором раунде парного турнира в Майами братья Зверевы сыграют с победителями матча Оливье Марах/Мате Павич - Марк Лопез/Фелисиано Лопез.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 23:10
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)