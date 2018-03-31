Слоан Стивенс становится победительницей турнира в Майами.

Американская теннисистка Слоан Стивенс выигрывает соревнования категории WTA Premier Mandatory в Майами, на которых она была посеяна под 13-м номером. В финальном матче турнира Слоан в двух партиях переиграла представительницу Латвии Алену Остапенко, занимающую 6-ю строчку текущего мирового рейтинга. Весь стартовый сет Алёна была в роли догоняющей, но в итоге чуть было не спасла партию. Остапенко 4 раза отыгрывалась с брейка, в том числе, дважды помешала Стивенс подать на сет. На тай-брейке латвийская теннисистка тоже отпустила оппонентку в отрыв, но со счета 2:6 отыграла 3 подряд сет-болла у Слоан. Лишь с четвертой попытки американка поставила точку в тай-брейке и всей стартовой партии. Второй сет с успеха на приёме начала уже сама Остапенко, но затем Стивенс полностью перехватила инициативу, выиграла 6 геймов подряд и со скрытой баранкой завершила партию в свою пользу. На победу в финальном матче турнира в Майами Слоан Стивенс понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.
(13) Слоан Стивенс - (6) Алёна Остапенко - 7:6(5), 6:1
Для Слоан Стивенс титул в Майами становится 6-м в карьере и вторым по значимости после US Open - 2017. Примечательно, что в финалах WTA Слоан ещё ни разу не проигрывала - 6 титулов из 6-ти!
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