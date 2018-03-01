Катерина Бондаренко разгромила свою соперницу по второму кругу турнира WTA 125k в Индиан-Уэллсе.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, получившая на соревнованиях категории WTA 125k в Индиан-Уэллсе 4-й номер посева, более чем уверенно выходит в четвертьфинал. На стадии второго круга Катя в двух партиях разгромила представительницу Нидерландов Ричел Хогенкамп, занимающую 107-ю строчку текущего мирового рейтинга. В середине стартового сета Бондаренко-младшей отличилась на приеме и тут же защитила сложнейший гейм на собственной подаче, отыграв двойной брейк-поинт. Больше, до конца партии Ричел никаких проблем украинке не создала. Ну а во втором сете Катерина просто уничтожила оппонентку, отвесив той полноценную баранку. На победу в матче Катерине Бондаренко понадобилось всего 48 минут игрового времени.
(4) Катерина Бондаренко - Ричел Хогенкамп - 6:3, 6:0
На стадии 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Катерина Бондаренко сыграет с бельгийской теннисисткой Яниной Викмайер.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий