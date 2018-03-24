Катерина Бондаренко успешно стартует в Майами в парном разряде.

Украино-сербский дуэт Катерина Бондаренко/Александра Крунич с непростой победы над серьёзными соперницами начинает свои выступления в женском парном турнире в Майами. В матче стартового круга Катерина и Александра в двух партиях переиграли куда более опытных в контексте выступлений в парах, Су-Вей Хсие и Монику Никулеску. В стартовой партии Бондаренко и Крунич сначала повели с брейком, а потом дважды упустили собственные геймы и даже позволили соперницам выйти подавать на сет. Но в итоге украино-сербская пара оформила еще два успеха на приёме и оставила за собой стартовый отрезок матча. Ну а во второй партии Катерина и Александра действовали уже куда увереннее соперниц. На выход во второй раунд парного турнира в Майами дуэту понадобилось около 1 часа и 20 минут игрового времени.
Катерина Бондаренко/Александра Крунич - Су-Вей Хсие/Моника Никулеску - 7:5, 6:2
Теперь во втором раунде парного турнира в Майами Катерина Бондаренко и Александра Крунич сыграют с победительницами матча между парой из Тайваня, посеянной под вторым номером, и дуэтом Остапенко/Севастова из Латвии.
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