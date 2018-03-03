Катерина Бондаренко становится финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

Катерина Бондаренко пробивается в финал соревнований категории WTA 125k в американском Индиан-Уэллсе. В борьбе за выход в титульный матч турнира украинская теннисистка, посеянная под 4-м номером, в двух партиях переиграла представительницу Хорватии Айлу Томльянович, занимающую на данный момент 96-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии встречи Бондаренко-младшая отпраздновала успех благодаря позднему брейку, которым Катерина и поставила победную точку в сете. Второй отрезок противостояния начался для украинской теннисистки не слишком удачно, но на упущенную подачу Катя ответила сразу двумя выигранными на приеме геймами. На выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Катерина Бондаренко потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(4) Катерина Бондаренко - Айла Томльянович - 7:5, 6:3
Теперь в финале турнира в Индиан-Уэллсе Катерина Бондаренко сыграет с победительницей матча между Сарой Эррани и Амандой Анисимовой.
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