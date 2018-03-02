пятница, 2 марта 2018 г.

Катерина Бондаренко становится полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно преодолела стадию 1/4 финала соревнований категории WTA 125k в Индиан-Уэллсе, где она получила 4-й номер посева. В борьбе за выход в полуфинал турнира Бондаренко-младшая в двух партиях переиграла представительницу Бельгии Янину Викмайер, занимающую 116-ю строчку мирового рейтинга. Обе партии встречи закончились с одинаковым счётом - 6:3, да и развивались события в них по одному и тому же сценарию. Катерина быстро вырывалась вперёд с брейком, позволяла сопернице отыграться, но успешнее проводила концовку сетов. На победу в матче Катерине Бондаренко понадобилось чуть более часа игрового времени.


(4) Катерина Бондаренко - Янина Викмайер - 6:3, 6:3

 Теперь путевку в финал турнира в Индиан-Уэллсе Катерина Бондаренко разыграет в матче с сильнейшей в паре Виктория Голубич - Айла Томльянович.

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о 21:29
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