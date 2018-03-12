Жереми Шарди впервые в карьере выходит в четвёртый круг Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Жереми Шарди выходит победителем из французского дерби в рамках третьего раунда турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. В борьбе за выход в четвёртый круг соревнований Жереми в напряженном поединке переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино, который был посеян под 20-м номером. Судьбу стартового сета противостояния решил поздний брейк в исполнении Шарди, а вот в концовке второй партии отличиться на приёме и перевести встречу в решающий её отрезок сумел уже Маннарино. Правда, сил на третий сет Адриану банально не хватило. Жереми успел дважды взять подачу соперника и за 2 часа игрового времени оформить выход в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе.
Жереми Шарди - (20) Адриан Маннарино - 7:5, 4:6, 6:1
Стоит отметить, что Жереми Шарди впервые сыграет на стадии четвёртого круга Мастерса в Индиан-Уэллсе. До этого, лучшим достижением француза оставался третий круг данного турнира, в который он пробивался лишь однажды - ещё в 2009-м году.
За выход в четвертьфинал соревнований Жереми Шарди поспорит с победителем матча между Роджером Федерером и Филиппом Крайиновичем.
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