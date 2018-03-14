Хен Чон впервые в карьере пробивается в четвертьфинал турнира категории Мастерс.

Корейский теннисист Хен Чон становится четвертьфиналистом соревнований категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертого круга турнира Хен, посеянный тут под 23-м номером, в двух партиях разгромил представителя Уругвая Пабло Куэваса. Счет в матче и вовсе мог получиться неприличным - Чон отдал сопернику лишь 1 гейм в стартовой партии и вёл сразу с тремя брейками по ходу второго сета. Корейцу оставалось лишь подать на победу, но вот тут он и забуксовал. Сначала в важнейшем гейме Чон не реализовал 7 матч-боллов и позволил Куэвасу отставание чуть сократить. Затем Пабло отыграл вторую упущенную подачу и ситуация для него стала не такой уж безвыходной. Правда, в следующем же гейме подача подвела самого Пабло, который допустил тройной матч-болл для Чона, отыграл еще 2 мяча, но с 10-й попытки Хен таки воспользовался шансом поставить точку в матче. На выход в 1/4 финала соревнований в Индиан-Уэллсе Хен Чон потратил 1 час и 20 минут игрового времени.
(23) Хен Чон - (30) Пабло Куэвас - 6:1, 6:3
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе, который станет для Хена Чона первым в карьере на Турнирах АТР-1000, корейский теннисист сыграет с победителем матча между Роджером Федерером и Жереми Шарди.
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