Борна Чорич пробивается в 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Хорватский теннисист Борна Чорич в третий раз в карьере, но впервые непосредственно в Индиан-Уэллсе, пробивается в четвертьфинал турнира категории Мастерс. На стадии четвёртого круга текущих соревнований ATP-1000 Борна в напряженном противостоянии обыграл американца Тейлора Фритца, занимающего на данную минуту 74-ю строчку мирового рейтинга. Чорич уверенно оставил за собой стартовый сет встречи, но по ходу второй партии уже сам Борна оказался не в самой выгодной ситуации. Фритц отличился на приёме, вышел подавать на победу в этом отрезке встречи и даже заработал сет-болл. Хорват отыгрался дотянул до тай-брейка, где даже матч-поинт заработал, но не реализовал. Тейлор с большим трудом таки перевёл встречу в решающий сет, даже повел в нем с быстрым брейком, но Чорич переломил ход матча и, ещё дважды отличившись на приёме, за два с четвертью часа игрового времени оформил победу.
Борна Чорич - Тейлор Фритц - 6:2, 6:7(8), 6:4
В 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе Борна Чорич сыграет с победителем матча между Кевином Андерсоном и Пабло-Карреньо Бустой.
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