Пабло Куэвас на тай-брейке решающего сета переиграл Леонардо Майера в Сан-Пауло.

Представитель Уругвая Пабло Куэвас становится полуфиналистом турнира категории АТР-250 в Сан-Пауло, где он получил 3-й номер посева. На стадии 1/4 финала Пабло в напряженнейшем матче переиграл 5-ю ракетку соревнований аргентинского теннисиста Леонардо Майера. Стартовый сет не предвещало проблем для Куэваса, который повел сразу с двумя брейками и уверенно довел этот отрезок матча до победы. Во второй партии уругвайский теннисист снова отличился на приеме, но Майер отыгрался. В итоге сет докатился до тай-брейка, на котором Пабло не реализовал 5 матч-боллов, а вот Леонардо с
6-го сет-поинта оформил победу в партии. В третьем сете теннисисты обошлись без упущенных подач, да и на тае случился всего 1 мини-брейк. Таким образом с минимальным перевесом и почти за 3 часа игрового времени выход в полуфинал турнира оформил Пабло Куэвас.
(3) Пабло Куэвас - (5) Леонардо Майер - 6:2, 6:7(13), 7:6(5)
В полуфинале турнира в Сан-Пауло Пабло Куэвас сыграет с победителем встречи между Гильермо Гарсия-Лопезом и Фабио Фоньини.
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