Новак Джокович проигрывает на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Экс-лидер мужского мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй круг турнира. В первом же матч Новак, чьё участие в турнире было до последнего под большим вопросом, в трех сетах уступил японцу Таро Даниэлю, занимающему на данный момент лишь 109-ю строчку мирового рейтинга. Джокович вёл с брейком в стартовой партии встречи, но не смог подать на победу в ней. В итоге первый сет Новак уступил на тай тай-брейке. Вторую партию Новак провел куда собраннее и единственный брейк в его исполнении решил судьбу этого отрезка матча. Но вот на решающую партию Джоковичу просто не хватило сил. Сербский теннисист дважды упустил собственную подачу и позволил Таро чуть более чем за 2 с половиной часа игрового времени оформить сенсационную победу.
(Q) Таро Даниэль - (10) Новак Джокович - 7:6(3), 4:6, 6:1
В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Таро Даниэль сыграет с победителем матча между Рубеном Бемельмансом и Леонардо Майером.
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