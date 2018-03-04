Хуан Мартин Дель Потро становится триумфатором соревнований в Акапулько.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро выигрывает турнир категории АТР-500 в Акапулько. В титульном матче соревнований Дель Потро, посеянный под 6-м номером, в двух партиях переиграл своего соседа и по посеву, и по рейтингу 5-ю ракетку турнира Кевина Андерсона из ЮАР. В каждом из сетов финального противостояния Хуану Мартину хватало всего по одному брейку для итоговой победы. Сам же аргентинец ни разу за весь матч не подпустил соперника даже к брейк-поинтам. На победу в финале турнира в Акапулько Хуан Мартин Дель Потро потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(6) Хуан Мартин Дель Потро - (5) Кевин Андерсон - 6:4, 6:4
Титул в Акапулько становится для Хуана Мартина Дель Потро уже 21-м в карьере. В понедельник аргентинский теннисист поднимется на 8-ю строчку мирового рейтинга, обойдя в нем, как раз, Кевина Андерсона.
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