Хуан Мартин Дель Потро выигрывает настоящую битву у Роджера Федерера в финале Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(6) Хуан Мартин Дель Потро - (1) Роджер Федерер - 6:4, 6:7(8), 7:6(2)
Хуан Мартин Дель Потро выигрывает свой первый в карьере Мастерс. Да, тяжело представить, но до сегодняшней ночи в активе аргентинского теннисиста, которого все уже давно по праву считают настоящим топом, было всего 3 финала на турнирах АТР-1000 и все они были проиграны. Встреча с Роджером Федерером, если быть совсем откровенным, складывалась для Дель Потро тоже не самым лучшим образом. Пусть Хуан Мартин и был, фактически, все время впереди, воплотить свое преимущество в победу было крайне непросто.
Федерер провел встречу, пожалуй, в том же ключе, что и полуфинальный матч против Борны Чорича. Отличные розыгрыши и комбинации сменялись если не провалами, то, как минимум, крайне неудачным отрезками встречи. В стартовой партии поединка, например, все решил единственный брейк в исполнении Дель Потро, при этом оформил успех на приёме аргентинский теннисист под ноль. Хуан Мартин, конечно, качественно принимал и серьёзно осложнял этим жизнь сопернику, но далеко не все ошибки Роджера в этом гейме были вынужденными. Видели мы и откровенные срывы.
Отыграться в первом сете у Федерера шансов не было никаких. Ни одного брейк-поинта за стартовую партию швейцарский спортсмен так и не заработал, а подачу на сет Дель Потро провел вообще выше всяких похвал - точку в сете Хуан Мартин поставил выигранным под ноль геймом.
Второй сет начался для Федерера с еще одной подвисшей подачи, но на этот раз Роджер отыгрался с двойного брейк-поинта у соперника. Сначала вовремя включилась подача, ну а второй мяч швейцарец отыграл в розыгрыше, воспользовавшись слишком удобным ответом соперника и заставив того ошибиться. После этого оба теннисиста методично и уверенно выигрывали собственные подачи, пока в концовке партии на приёме не зацепился уже Федерер.
Концовка второй партии уж точно заслуживает отдельного абзаца. Роджер заработал двойной брейк-поинт на приёме, который был в тот момент ещё и двойным сет-боллом. Первый мяч Дель Потро отыграл невероятно острым ударом в самый уголок корта, на который швейцарец среагировал с опозданием, на втором мяче ошибся уже сам Федерер. Сет докатился до тай-брейка и на нем впереди снова оказался именно швейцарец. Роджер добрался до тройного сет-болла - 6:3, но решающим и этот перевес не стал.
Дель Потро ликвидировал сначала два мяча на собственной подаче, а потом на победу вышел подавать Роджер. Первый мяч не прошёл, хотя аут зафиксирован был лишь после повтора. Затяжка времени немного сбила Федерера, который сорвал вторую подачу, после чего, даже, немного побузил на арбитра - мол слишком поздно Дель Потро попросил челлендж. Продолжение тая было уже по-настоящему нервным, у Хуана Мартина даже матч-болл организовался, но Роджер с седьмого сет-поинта таки оформил победу в партии - Дель Потро ошибся при выходе к сетке и не обработал не такой уж и сложный мяч.
Всё самое интересное в третьей партии теннисисты приберегли на концовку встречи. Сначала первый в матче брейк оформил Федерер. Он вполне мог принести Роджеру итоговую победу, но с трех матч-боллов швейцарец упустил собственный гейм, а после этого уже откровенно провалил тай-брейк, выиграв на нем всего 2 розыгрыша.
Таким образом Роджер Федерер не сумел защитить свой прошлогодний титул в Индиан-Уэллсе, но при этом все равно остался лидером мирового рейтинга. Ну а Хуан Мартин Дель Потро благодаря первому в карьере титулу на турнире категории Мастерс поднимется на 6-ю строчку мужской классификации.
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