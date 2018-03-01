Хуан Мартин Дель Потро в трех сетах переиграл Давида Феррера в Акапулько.

6-й номер посева соревнований категории АТР-500 в Акапулько аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро пробивается в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Хуан Мартин в напряженной борьбе переиграл испанского ветерана Давида Феррера, занимающего на данный момент 39-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии именно у Феррера было предостаточно шансов для того, чтобы вырваться вперед в счете, но Дель Потро откровенно спас несколько собственных подач, отыграв суммарно 5 брейк-поинтов. А вот в концовке партии забуксовал уже сам Давид. Хуан Мартин оформил поздний брейк и поставил им точку в сете. Во второй партии испанец таки повел с геймом на приеме в активе, Хуан Мартин отыгрался, но тут же снова упустил собственную подачу. Пусть и не без проблем, до Феррер подал на сет и сравнял счет во встрече. Но вот в решающей партии единственный брейк удался как раз аргентинскому теннисисту. Давид мог отыграться при подаче Дель Потро на матч, но не реализовал 2 брейк-поинта. Таким образом Хуан Мартин почти за 2 с половиной часа оформил выход в четвертьфинал турнира в Акапулько.
(6) Хуан Мартин Дель Потро - Давид Феррер - 6:4, 4:6, 6:3
На стадии 1/4 финала соревнований в Акапулько Хуан Мартин Дель Потро сыграет против австрийского теннисиста Доминика Тима, который во втором круге справился с Денисом Шаповаловым
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