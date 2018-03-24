Хуан Мартин Дель Потро с боями проходит Робина Хаазе на старте Мастерса в Майами.

Чемпион Мастерса в Индиан-Уэллсе аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро с достаточно непростой победы начинает выступления на следующем турнире категории АТР-1000 в Майами. Хуан Мартин, посеянный на соревнованиях под 5-м номером, в трех сетах переиграл представителя Нидерландов Робина Хаазе, занимающего на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. Дель Потро уверенно оставил за собой стартовый сет, но в концовке второй партии Хуан Мартин позволил Робину отличиться на приёме и выйти подавать на сет. Дель Потро ликвидировал 4 сет-болла, в последний момент оформил обратный брейк, но сет все таки проиграл - Хаазе успел до конца партии ещё раз отличиться на приёме. Но вот в решающем отрезке встречи Дель Потро уже не оставил Хаазе никаких шансов на успех. На победу в стартовом матче в Майами Хуану Мартину Дель Потро понадобилось 2 часа и 10 минут игрового времени.
(5) Хуан Мартин Дель Потро - Робин Хаазе - 6:4, 5:7, 6:2
В третьем раунде Мастерса в Майами Хуан Мартин Дель Потро сыграет с японским теннисистом Кеи Нишикори.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий