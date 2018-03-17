суббота, 17 марта 2018 г.

Хуан Мартин Дель Потро добился волевой победы над Филиппом Кольшрайбером в четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро становится полуфиналистом Мастерса в Индиан-Уэллсе, на котором он получил 6-й номер посева. На стадии 1/4 финала Хуан Мартин в трех партиях переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего на данный момент 37-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет встречи остался именно за Кольшрайбером, который быстро повел с брейком, позволил сопернику отыграться, но в концовке партии снова выиграл гейм на приёме. Но в двух последующих сетах Дель Потро фактически идеально отработал геймы на собственной подаче, ну а на приёме Хуан Мартин смог выиграть по гейму в каждой из партий. На победу в матче Хуан Мартин Дель Потро потратил почти 2 часа и 10 минут игрового времени.


(6) Хуан Мартин Дель Потро - Филипп Кольшрайбер - 3:6, 6:3, 6:4

 В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Хуан Мартин Дель Потро сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем.

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о 8:56
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