Хуан Мартин Дель Потро продлевает победную серию и выходит в 1/4 финала турнира в Майами.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро делает ещё один шаг к так называемому солнечному дублю. Победитель Мастерса в Индиан-Уэллсе пробивается в четвертьфинал следующего турнира категории АТР-1000 в Майами. На стадии четвёртого круга соревнований Хуан Мартин в двух партиях переиграл представителя Сербии Филиппа Крайиновича, занимающего 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно Филипп повел с брейком в самом начале поединка, но Дель Потро выдал блестящий отрезок во второй половине первого сета, оформив сразу два успеха на приёме. Подать на победу в стартовом отрезке встречи для 5-й ракетки турнира было не так просто, но Хуан Мартин защитил гейм с двух брейк-поинтов у Крайиновича. Во второй партии разыгравшийся аргентинец не оставил сопернику просто никаких шансов. Дель Потро быстро ушел в отрыв сразу с двумя брейками и довел поединок, продолжавшийся 1 час и 25 минут игрового времени, до уверенной победы.
(5) Хуан Мартин Дель Потро - (22) Филипп Крайинович - 6:4, 6:2
Теперь в четвертьфинале соревнований в Майами Хуан Мартин Дель Потро сыграет с представителем Канады Милошем Раоничем.
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