Хуан Мартин Дель Потро добился волевой победы в аргентинском дерби на стадии четвертого круга Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро становится четвертьфиналистом Мастерса в Индиан-Уэллсе, на котором он получил 6-й номер посева. В матче четвертого раунду турнира Хуан Мартин в трех партиях переиграл своего соотечественника Леонардо Майера, занимающего на данный момент 47-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет встречи Дель Потро проиграл из-за позднего брейка в исполнении соперника. В начале второй партии Хуан-Мартин снова упустил собственную подачу, но на этот раз моментально отыгрался. В итоге, победу в сете Дель Потро оформил на тай-брейке, где он отдал Майеру всего 2 розыгрыша. Ну а в решающем отрезке матча Хуан Мартин уже полностью контролировал ход игры. 6-й номер посева быстро повел с геймом на приеме в активе, а еще одним брейком поставил победную точку в противостоянии. На выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Хуан Мартин Дель Потро потратил чуть более 2 с половиной часов игрового времени.
(6) Хуан Мартин Дель Потро - Леонардо Майер - 3:6, 7:6(2), 6:3
Теперь в 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе Хуан Мартин Дель Потро сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, который на стадии четвертого круга переиграл француза Пьера-Юга Эрбера.
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