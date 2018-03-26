понедельник, 26 марта 2018 г.

Хуан Мартин Дель Потро уверенно разобрался с Кеи Нишикори в третьем раунде Мастерса в Майами.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро продолжает свою уже довольно впечатляющую победную серию. Чемпион недавнего турнира в Индиан-Уэллсе выходит в четвёртый раунд нового Мастерса в Майами, на котором он получил 5-й номер посева. В третьем круге турнира Хуан Мартин буквально разгромил представителя Японии Кеи Нишикори, посеянного в Майами под 26-м номером. За весь матч Дель Потро позволил сопернику выиграть лишь 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. Дель Потро удалось удержать все собственные подачи  и оформить по 2 брейка в партии. На победу в матче Хуану Мартину Дель Потро понадобилось около часа с четвертью игрового времени.


(5) Хуан Мартин Дель Потро - (26) Кеи Нишикори - 6:2, 6:2

 В четвертом раунде турнира в Майами Хуан Мартин Дель Потро сыграет с сербским теннисистом Филиппом Крайиновичем.

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о 8:13
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