Хуан Мартин Дель Потро уверенно разобрался с Кеи Нишикори в третьем раунде Мастерса в Майами.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро продолжает свою уже довольно впечатляющую победную серию. Чемпион недавнего турнира в Индиан-Уэллсе выходит в четвёртый раунд нового Мастерса в Майами, на котором он получил 5-й номер посева. В третьем круге турнира Хуан Мартин буквально разгромил представителя Японии Кеи Нишикори, посеянного в Майами под 26-м номером. За весь матч Дель Потро позволил сопернику выиграть лишь 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. Дель Потро удалось удержать все собственные подачи и оформить по 2 брейка в партии. На победу в матче Хуану Мартину Дель Потро понадобилось около часа с четвертью игрового времени.
(5) Хуан Мартин Дель Потро - (26) Кеи Нишикори - 6:2, 6:2
В четвертом раунде турнира в Майами Хуан Мартин Дель Потро сыграет с сербским теннисистом Филиппом Крайиновичем.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий