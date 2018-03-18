Хуан Мартин Дель Потро уверенно обыграл Милоша Раонича на пути в финал Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро становится финалистом турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе, на котором он получил 6-й номер посева. В полуфинальном противостоянии Дель Потро в двух партиях переиграл представителя Канады Милоша Раонича, который являлся 32-й ракеткой турнира. Хуан Мартин очень чётко отработал весь матч в геймах на собственной подаче, но при этом с завидной регулярностью цеплялся и на приёме. В каждом из сетов встречи аргентинец по 2 раза взял подачу Раонича и чуть более чем за час игрового времени оформил выход в финал Мастерса в Индиан-Уэллсе.
(6) Хуан Мартин Дель Потро - (32) Милош Раонич - 6:2, 6:3
Стоит отметить, что Хуан Мартин Дель Потро пробивается в финал турнира категории Мастерс впервые с 2013-го года, когда в титульном матче соревнований в Шанхае он уступил Новаку Джоковичу.
На этот раз Хуан Мартин поспорит за титул турнира АТР-1000 с текущим лидером мирового рейтинга Роджером Федерером.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий