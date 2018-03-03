Хуан Мартин Дель Потро обыгрывает Александра Зверева в полуфинале турнира в Акапулько.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро выходит в финал соревнований категории АТР-500 в Акапулько. В полуфинальной встрече Хуан Мартин, посеянный на турнире под 6-м номером, уверенно переиграл 2-ю ракетку соревнований немца Александра Зверева. В самом начале встречи Дель Потро под ноль взял подачу соперника и удержал этот перевес до самого конца стартового отрезка поединка. Скорее сам аргентинец мог оформить ещё один брейк, нежели Зверев отыграться. В начале второго сета Хуан Мартин опять отличился на приеме, развил успех ещё одним брейком и спокойно довел матч до победы. На выход в финал турнира в Акапулько Хуан Мартин Дель Потро потратил чуть более полутора часов игрового времени.
(6) Хуан Мартин Дель Потро - (2) Александр Зверев - 6:4, 6:2
Теперь за титул соревнований в Акапулько Хуан Мартин Дель Потро поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.
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