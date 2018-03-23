Новак Джокович и Виктор Троицки проигрывают на старте Мастерса в Майами в парном разряде.

Сербский дуэт Новак Джокович/Виктор Троицки не сумел преодолеть стартовый раунд парного турнира на Мастерсе в Майами. На чемпионском тай-брейке Новак и Виктор уступили Николе Мектичу и Александру Пейе. В стартовой партии сербские теннисисты, казалось бы, проигрывали просто без шансов - сразу с двумя брейками. Но со счета 1:4 Джокович и Троицки трижды отличились на приёме, выиграли 5 геймов подряд и оставили за собой весь сет. Во второй партии Мектич и Пейя отпраздновали успех благодаря позднему брейку, ну а на чемпионском тай-брейке Новак и Виктор уже откровенно сдали и взяли лишь 3 розыгрыша. Встреча продолжалась 1 час и 25 минут игрового времени.
Никола Мектич/Александер Пейя - Новак Джокович/Виктор Троицки - 4:6, 7:5, 10:3
Стоит отметить, что в одиночном разряде Виктор Троицки уже успел проиграть Денису Шаповалову на самом старте турнира, ну а Новак Джокович стартует в одиночном турнире на Мастерсе в Майами встречей с французом Бенуа Пэром.
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