Катерина Бондаренко уступила Саре Эррани в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Катерина Бондаренко не сумела оформить победу на соревнованиях категории WTA 125k в Индиан-Уэллсе. В финальном поединке Катя в двух партиях уступила итальянской теннисистке Саре Эррани, занимающей на данный момент 125-ю строчку мирового рейтинга. Именно Бондаренко повела с брейком в самом начале встречи и имела отличный шанс закрепить успех ещё одной выигранной подачей соперницы, но не реализовала сразу 6 брейк-поинтов за гейм. С этого момента Эррани переломила ход матча, дважды взяла подачу украинки и выиграла сет. Во второй партии уже Сара диктовала условия игры. Итальянская теннисистка вела с двумя брейками, позволила Катерине сократить отставание, но тут же восстановили комфортный перевес в счёте. Подать на матч Эррани смогла с первой же попытки. На победу в финале Сара Эррани потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(Q) Сара Эррани - (4) Катерина Бондаренко - 6:4, 6:2
Титул соревнований в Индиан-Уэллсе позволит Саре Эррани уже в понедельник вернуться в топ-100 мирового рейтинга.
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