Роджер Федерер в режиме тотальной уверенности в собственных силах проходит Жереми Шарди в Индиан-Уэллсе.

(1) Роджер Федерер - Жереми Шарди - 7:5, 6:4
Для того, чтобы более чем доходчиво объяснить тот факт, что у Жереми Шарди, можно просто привести одну цифру - 5. Ровно столько мячей на приёме сумел выиграть французский теннисист на приеме за весь матч. И ведь Роджер подавал, давайте скажем прямо, не лучшим образом - процент попадания первым мячом у швейцарского спортсмена еле перевалил за отметку в 50%. Но если уж Федерер попадал в отведенный для ввода мяча в игру квадрат с первой попытки, Шарди капитулировал всегда. С первой подачи Роджер не отдал сопернику ни одного розыгрыша.
Чисто в теории даже с такими показателями на приёме можно бороться за итоговый успех, и по началу каждого из сетов казалось, что Жереми может рассчитывать хотя бы на тай-брейк. Но впечатление это было крайне обманчивым. Как только Роджер включал максимальные обороты на приёме, француз сталкивался с проблемами, выпускаться из которых у него не получалось. Разве что в середине стартового сета Федерер отпустил соперника с брейк-поинта. В концовке же партии Роджер, зацепившись на приёме, сыграл уже куда ответственнее, оформил брейк и тут же под ноль подал на сет. Геймов под ноль, кстати, у Федерера за матч было более чем предостаточно.
Второй сет проходил, по сути, в том же ключе - быстро выигранные геймы в исполнении Роджера, борьба на подаче Шарди, поздний брейк и четкая подача, теперь уже на матч от швейцарца. Минимум нервов, ещё меньше потраченных сил на победу. Фантастически грамотный теннис от Роджера, который сделал для победы на корте ровно столько, сколько от него требовалось.
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер сыграет с корейским теннисистом Хеном Чоном.
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