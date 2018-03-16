Роджер Федерер легко обыгрывает Хена Чона на пути в полуфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(1) Роджер Федерер - (23) Хен Чон - 7:5, 6:1
В начале текущего сезона, а именно на соревнованиях в Мельбурне, Хен Чон попросту перегорел и проиграл свое противостояние Роджеру Федереру ещё до выхода на корт. Там ещё и усталость накопилась такая, что корейский теннисист вообще еле по корту передвигался, плюс, проблемы со здоровьем, по словам самого Чона присутствовали. Сегодня к матчу с Роджером Хен подошёл в куда более собранном состоянии, только вот результат не поменялся - дальше уверенно шагает Федерер.
Сегодня Роджер провел не настолько качественный матч в плане действий на собственной подаче, хотя, давайте будем откровенны, Хен возвращает мяч в разы лучше, нежели Шарди, так что скидку и на это делать просто необходимо. Правда, по началу матча существенных отличий в силе соперников Федерера заметно не было - швейцарец в первом же гейме на приёме оформил брейк и повел сразу 3:0.
Сет можно заканчивать? Нет, Чон нашёл возможность отыграться, причём сделал это достаточно быстро. Первые же проблемы на подаче швейцарца Хен воплотил в успех, воспользовавшись стартовым в матче брейк-поинтом. Роджеру понадобилось некоторое время, чтобы отойти от такой наглости соперника и вернуть себе перевес в счёте. И сделал это швейцарец уже только в последний момент. Чон не подал на тай-брейк и Федерер именно этим успехом на приёме поставил точку в стартовой партии.
Дальше - веселее. Уже в стартовом гейме второго отрезка матча Чон вполне мог вырываться вперёд. Корейский теннисист не воспользовался отменным шансом в виде сразу четырёх брейк-поинтов, отыгранных Роджером. Федерер тут же добил немного раскисшего от упущенное шанса соперника и сам повел в счёте. Ближе к концовке встречи Роджер отличился на приёме второй раз и, казалось бы, окончательно деморализовал соперника, но Чон даже попробовал помешать швейцарцу подать на матч. Брейк-поинт свой Хен, правда, упустил, так что Федерер закончил поединок в свою пользу.
Теперь за выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер поспорит с представителем Хорватии Борной Чоричем.
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