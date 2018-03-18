Роджер Федерер добился сложнейшей победы над Борной Чоричем в полуфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(1) Роджер Федерер - Борна Чорич - 5:7, 6:4, 6:4
Наверное, Роджер Федерер не собирался включать максимальные обороты в полуфинальной встрече, экономя силы для решающего матча соревнований в Индиан-Уэллсе. Понятно, что с тем опытом, который есть в активе у швейцарского теннисиста само понятие "недооценка соперника" уже давно выброшено из лексикона, но тут только ленивый не говорил о полном превосходстве Роджера над Борной Чоричем. А потому, соблазн сыграть на классе с минимальными затратами сил, был уж очень велик. Тем более, что в финале, кто бы не победил во второй встрече стадии 1/2, соперник будем куда серьезнее, как минимум, в плане имени. Так что сохранить свежесть на решающую встречу тоже было одной из задач Федерера.
Не сложилось. Пришлось включать не только физику, но и психологию. Не только наказывать по корту лишние километры, но и сжигать нервные клетки, которые ещё ой как могут пригодиться в финале. И отрицать тот факт, что Чорич действительно заставил Роджера попотеть собственной игрой, бессмысленно. Хорват был настолько же хорош, как и Федерер порой нестабилен.
Разве можно было предположить проблемы у Роджера по ходу стартовой партии после первых парочки геймов? Федерер берет подачи под ноль, Чорич, вроде, тоже с проблемами не сталкивается, но впечатление от хода игры весьма однозначное - в любой момент Федерер добавляет, и Борне ловить на корте будет уже нечего. Но Чорич перетерпел, не посыпался, не позволил сопернику добраться даже до брейк-поинтов, а сам в самой концовке партии воспользовался своим шансом. После позднего брейка Борне оставалось лишь подать на сет, с чем хорват успешно справился.
Федерера такое развитие событий слегка оглушило и в начале второй партии швейцарец снова оказался в роли догоняющего. Чорич повел с брейком и довел счёт на табло до 7:5, 4:2 в свою пользу. Неплохой задел для победы, правда? Но Роджера уже давно не смущают никакие отставания в счёте. Лидер мирового рейтинга дважды отличился на приёме, оставил за собой 4 гейма подряд и перевёл матч в решающий сет.
И снова катастрофическое для швейцарца начало партии - Федерер не просто упускает собственную подачу, а делает это под ноль, но тут же отыгрывает отставание. История повторилась и в середине партии, когда Чорич снова не воспользовался неудачей Роджера и не закрепил брейк собственной выигранной подачей. В итоге, брейк под ноль от Федерера под самый занавес встречи и победа в сложнейшем противостоянии для швейцарца.
В финале Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер сыграет с Аргентинский теннисистом Хуаном Мартином Дель Потро.
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