Роджер Федерер уверенно довел до победы стартовый матч на Мастерсе в Индиан-Уэллсе.

Лидер текущего мирового рейтинга и, соответственно, первый номер посева Мастерса в Индиан-Уэллсе швейцарский теннисист Роджер Федерер достаточно уверенно стартует на соревнованиях. В матче второго круга Роджер в двух партиях, но за два игровых дня, обыграл аргентинца Федерико Дельбониса, занимающего на данный момент 67-ю строчку мужской классификации. В середине стартовой партии Федерер отличился на приёме и, казалось бы, спокойно доводилось сет до победы. Но при подаче на партию у Роджера возникли первые проблемы и швейцарцу пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта, с чем Роджер, правда, успешно справился. В середине второй партии матч был прерван и доигран лишь в сегодняшний игровой день. Спортсмены дотянули до тай-брейка, на котором Федерер уверенно захватил преимущество - 4:1 сразу с двумя мини-брейками. Но затем Роджер проиграл сразу 3 розыгрыша на собственной подаче и позволил Дельбонису подавать на сет. И снова швейцарец выпутался и завершил поединок в свою пользу в двух сетах. На стартовую победу в Индиан-Уэллсе Роджеру Федереру понадобилось чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(1) Роджер Федерер - Федерико Дельбонис - 6:3, 7:6(6)
В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер сыграет с Филиппом Крайиновичем.
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