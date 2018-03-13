вторник, 13 марта 2018 г.

Роджер Федерер уничтожил Филиппа Крайиновича в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Лидер текущего мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер, перед которым стоит непростая задача по защите очков на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, уверенно выходит в четвёртый раунд турнира. На стадии третьего круга Роджер легко переиграл представителя Сербии Филиппа Крайиновича, посеянного в Индиан-Уэллсе под 25-м номером. Покритиковать Федерера можно разве что за то, как быстро он упустил перевес с брейком в самом начале встречи. Правда тут же Роджер восстановил преимущество, а потом и удвоил ещё одним выигранным на приеме геймом. Во второй партии для первого номера мирового рейтинга все складывалось и того спокойнее. На победу в матче Роджер Федерер потратил около часа игрового времени.


(1) Роджер Федерер - (25) Филипп Крайинович - 6:2, 6:1

 После стартовой победы на текущем турнире в Индиан-Уэллсе над Федерико Дельбонисом, по игре Роджера Федерера осталось немало вопросов. Понятно, что и силы на всю турнирную дистанцию оставлять нужно, и растянутость самой встречи влияние на игру имела самое непосредственное. Но доводить дело до сет-боллов у соперника на тае - дело совсем не благодарное.

Сегодня Роджер Крайиновича не то что до сет-боллов не допустил, а и вообще оформил полноценный разгром сербского теннисиста. Федерер, как бы, намекает: "У меня все в полном порядке, просто берег немного силы.". Роджера и без того считали фаворитом Мастерса, но после отказа от участия Рафаэля Надаля, вылетов Григора Димитрова и Александра Зверева, например, раннего вылета швейцарцу не простят, уж точно.

В самом начале поединка Федерер оформил брейк, но тут же упустил собственную подачу. Подумалось: "Началось!", но Роджер,  как ни в чем ни бывало тут же зацепился на приёме и чуть было не вернул себе перевес в счёте моментально. Филипп пободался и защитил свой гейм с двух брейк-поинтов, но с середины сета Крайинович сделать уже ничего не мог.  Швейцарец дважды взял подачу соперника и оформил победу в сете.

Вторая партия уже и вовсе походила на разгром. Федерер чётко играл на собственных подачах, позволяя сопернику лишь по большим праздникам набирать хоть одно-два очка на приёме. А вот сам Роджер шансы и зарабатывал, и реализовывал. Ещё два брейка и четкая победа заняла у Федерера даже чуть меньше часа игрового времени.

Теперь за выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер поспорит с французом Жереми Шарди, который впервые добрался до столь высокой стадии этого турнира.

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