Роджер Федерер уничтожил Филиппа Крайиновича в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(1) Роджер Федерер - (25) Филипп Крайинович - 6:2, 6:1
После стартовой победы на текущем турнире в Индиан-Уэллсе над Федерико Дельбонисом, по игре Роджера Федерера осталось немало вопросов. Понятно, что и силы на всю турнирную дистанцию оставлять нужно, и растянутость самой встречи влияние на игру имела самое непосредственное. Но доводить дело до сет-боллов у соперника на тае - дело совсем не благодарное.
Сегодня Роджер Крайиновича не то что до сет-боллов не допустил, а и вообще оформил полноценный разгром сербского теннисиста. Федерер, как бы, намекает: "У меня все в полном порядке, просто берег немного силы.". Роджера и без того считали фаворитом Мастерса, но после отказа от участия Рафаэля Надаля, вылетов Григора Димитрова и Александра Зверева, например, раннего вылета швейцарцу не простят, уж точно.
В самом начале поединка Федерер оформил брейк, но тут же упустил собственную подачу. Подумалось: "Началось!", но Роджер, как ни в чем ни бывало тут же зацепился на приёме и чуть было не вернул себе перевес в счёте моментально. Филипп пободался и защитил свой гейм с двух брейк-поинтов, но с середины сета Крайинович сделать уже ничего не мог. Швейцарец дважды взял подачу соперника и оформил победу в сете.
Вторая партия уже и вовсе походила на разгром. Федерер чётко играл на собственных подачах, позволяя сопернику лишь по большим праздникам набирать хоть одно-два очка на приёме. А вот сам Роджер шансы и зарабатывал, и реализовывал. Ещё два брейка и четкая победа заняла у Федерера даже чуть меньше часа игрового времени.
Теперь за выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер поспорит с французом Жереми Шарди, который впервые добрался до столь высокой стадии этого турнира.
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