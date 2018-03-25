Роджер Федерер проиграл на старте Мастерса в Майами. Что произошло?

(Q) Танаси Коккинакис - Роджер Федерер - 3:6, 6:3, 7:6(4)
Для начала хочется немного остудить пыл тех, кто кричит, что Роджер проиграл вообще не пойми кому. Да, Танаси Коккинакис лишь квалифайер, хотя в данном случае лишние пару матчей на турнире для молодого и полного сил спортсмена могут быть даже преимуществом перед соперником, впервые выходящим на корт в Майами по ходу соревнований. Да, австралийский теннисист занимает на данный момент лишь 175-ю строчку мирового рейтинга, но на то есть объективные причины связанные с травмами, и уж никак не с уровнем игры Танаси.
И, в конце концов, Коккинакис на 15 лет моложе Роджера и это, при всей феноменальности швейцарца, целая пропасть в плане физики и запаса сил. Учитывая график Федерера, сложную неделю в Индиан-Уэллсе, сил у лидера мирового рейтинга и так было не много, а тут ещё такой живчик по другую сторону сетки.
И вот если отбросить все чисто игровые моменты, получается, что Роджеру все сложнее выдерживать двухнедельные марафоне. В Мельбурне ещё получилось, хотя пика формы в финале против Чилича явно не было. В Индиан-Уэллсе и Майами номер уже не прошел. Я не думаю, что Роджер не успел восстановиться конкретно после матча с Хуаном Мартином Дель Потро в финале прошлого Мастерса. Усталость накопилась в целом, а потому пропуск грунтовой части сезона - абсолютно правильное решение, если Федерер рассчитывает побороться за что-то на Уимблдоне.
Потеря первой строчки мирового рейтинга? А откуда мы можем знать, что это вообще важно для Федерера в данный конкретный момент карьеры? Нет, понятно, что вернуться на вершину хотелось, вот Роджер и сыграл в Роттердаме, когда выпала такая возможность. Но сейчас цепляться за неё зубами и заявляться, например, на кучу турниров, чтобы добрать очков? Не вариант.
Вообще сложно понять, что мотивирует Роджера на продолжение выступлений в туре в таком-то возрасте. Призовые? Ну уж точно нет. Титулы, победы, рейтинг? После всех достижений в карьере даже они приедаются. Остаётся один очень пафосный, но похоже, единственно правильный вариант - Федерер получает удовольствие от игры. Так давайте и мы будем его получать, а не ругать легендарного спортсмена за локальные неудачи. Ведь, как бы это ни было грустно, Роджер не вечен и момент, когда он объявит о завершении карьеры, все ближе и ближе.
Ну а что можно сказать по поводу самого матча с Коккинакисом? Отличный стартовый сет, в котором Роджер без особых проблем, что называется на опыте, добился победы. Провал в середине второй партии, когда швейцарский теннисист под ноль проиграл собственную подачу. И вот наверстать упущенное резервов уже не хватило. Ну и равный решающий сет, в котором Федерер проиграл лотерею под названием тай-брейк. Да, можно было усилить игру, добивать соперника до тая, но повторюсь, сил у Роджера не так уж и много.
Ну а Танаси Коккинакис в третьем раунде Мастерса в Майами сыграет с испанским теннисистом Фернандо Вердаско.
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