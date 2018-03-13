вторник, 13 марта 2018 г.

Роджер Федерер пропустит Мастерс в Монте-Карло и вообще раздумывает над планами на грунтовой сезон.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер снова готов пожертвовать грунтовой частью сезона для того, чтобы лучше подготовиться к защите титула на Уимблдоне. Окончательное решение по поводу планов на европейский грунт Роджер обещает принять после завершения соревнований в Майами, но уже сейчас Федерер рассказал прессе о том, что в Монте-Карло он точно не сыграет. По словам самого швейцарца, на период проведения турнира у него запланирована благотворительная поездка.


Напомним, что фактически уже два года Роджер Федерер не принимает участия в грунтовом сезоне. В 2016-м швейцарец сыграл в Монте-Карло и Риме, но в итоге пропустил Ролан-Гаррос. В прошлом сезоне Роджер и вовсе не принимал участия в турнирах на европейском "песке".

В Индиан-Уэллсе Роджер Федерер, которому предстоит защищать титул, в третьем раунде Мастерса разгромил Филиппа Крайиновича. Следующим соперником Федерера станет француз Жереми Шарди.

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о 11:53
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