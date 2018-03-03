Фабио Фоньини уверенно переиграл Пабло Куэваса на пути в финал турнира в Сан-Пауло.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини становится первым финалистом соревнований категории АТР-250 в Сан-Пауло. На стадии 1/2 финала Фабио, посеянный на турнире под 2-м номером, уверенно разобрался с представителем Уругвая Пабло Куэваса. Пабло, похоже, не сумел полностью восстановиться после тяжелейшей четвертьфинальной встречи, а потому особого сопротивления Фоньини он не оказал. В стартовой партии итальянец довольно быстро вырвался вперёд с геймом на приеме в активе и удержал этот перевес до конца сета. Второй отрезок матча Фабио провел ещё увереннее, оформив сразу 2 брейка. На победу в полуфинале турнира в Сан-Пауло Фабио Фоньини понадобилось чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(2) Фабио Фоньини - (3) Пабло Куэвас - 6:4, 6:2
В финале соревнований в Сан-Пауло Фабио Фоньини сыграет с победителем матча между Николосом Харри и Орасио Себальосом.
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