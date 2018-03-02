Фабио Фоньини спокойно выходит в полуфинал турнира в Сан-Пауло.

2-й номер посева соревнований категории АТР-250 в Сан-Пауло итальянский теннисист Фабио Фоньини уверенно пробивается в 1/2 финала турнира. На стадии четвертьфинала Фабио оформил двухсетовую победу над представителем Испании Гильермо Гарсия-Лопезом, занимающим 67-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Фоньини хватило единственного успеха на приёме, ну а во втором сете итальянец быстро повел сразу с двумя брейками и удержал этот солидный перевес до самого конца поединка. На выход в полуфинал турнира в Сан-Пауло Фабио Фоньини потратил 1 час и 10 минут игрового времени.
(2) Фабио Фоньини - Гильермо Гарсия-Лопез - 6:4, 6:2
Теперь в полуфинале турнира в Сан-Пауло Фабио Фоньини сыграет с представителем Уругвая Пабло Куэвасом, который в своём четвертьфинальном поединке на тай-брейке решающего сета переиграл Леонардо Майера.
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