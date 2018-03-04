Фабио Фоньини выигрывает соревнования в Сан-Пауло.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини становится триумфатором соревнований категории АТР-250 в Сан-Пауло. В финальном поединке Фабио в очень нервной и неровной борьбе обыграл чилийца Николаса Харри, занимающего на данный момент 73-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет именно Харри выиграл попросту вчистую. В начале партии Николас под ноль взял подачу соперника, а потом и ещё одним брейком укрепил свой перевес. Во втором сете разгромом ответил уже Фоньини, который в таком же режиме дважды взял подачу оппонента. Правда, у Харри было целых 5 брейк-поинтов за эту партию, 4 из которых припали на 1 гейм, но чилиец шансами не воспользовался. И лишь третий сет прошёл в относительно равной борьбе. Фабио повел с быстрым брейком, позволил Харри отыграться, но в концовке встречи еще раз отличился на приёме и тут же подал на титул. На победу в финальном матче турнира в Сан-Пауло Фабио Фоньини потратил чуть менее 1 часа и 35 минут игрового времени.
(2) Фабио Фоньини - Николас Харри - 1:6, 6:1, 6:4
Для Фабио Фоньини титул в Сан-Пауло становится уже 6-м в профессиональной карьере.
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