Фабио Фоньини выходит в четвертьфинал турнира в Сан-Пауло.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини успешно пробивается в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Сан-Пауло. На стадии второго круга Фабио, посеянный на турнире под 2-м номером, уверенно обыграл португальского квалифайера Жоао Домингеша, занимающего на данный момент 194-ю строчку мирового рейтинга. Именно Жоао сумел повести с брейком фактически в самом начале встречи. Фоньини сначала ликвидировал отставание, а потом и ещё раз отличился на приёме, не позволив португальцу подать на тай-брейк. Во второй партии все встало на свои места. Перевес Фоньини уже не вызывал никаких сомнений и с перевесом сразу в 3 брейка итальянец закончил сет, а вместе с ним и весь матч. На выход в четвертьфинал турнира в Сан-Пауло Фабио Фоньини понадобился 1 час и 10 минут игрового времени.
(2) Фабио Фоньини - (Q) Жоао Домингеш - 7:5, 6:1
Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Сан-Пауло Фабио Фоньини сыграет с испанцем Гильермо Гарсия-Лопезом.
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