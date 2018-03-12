Каролин Гарсия переиграла Дарью Гаврилову в Индиан-Уэллсе.

Французская теннисистка Каролин Гарсия становится участницей четвёртого раунда крупнейших соревнований в Индиан-Уэллсе, на которых она получила 7-й номер посева. В матче третьего круга Каролин в двух напряженных партиях обыграла 26-ю ракетку турнира Дарью Гаврилову из Австралии. Фактически по ходу всего стартового сета Гарсия уступала с брейком, но ближе к завершению сета француженка сумела не просто отыграться, но и второй успех на приёме оформить. Во второй партии дважды с брейком вела уже сама Каролин, но теперь уже Гавриловой удавалось спасать положение. Правда, Дарья и в третий раз за сет упустила собственную подачу и именно этим брейком Гарсия поставила победную точку в матче, продолжавшемся почти 2 часа игрового времени.
(7) Каролин Гарсия - (26) Дарья Гаврилова - 7:5, 6:4
Теперь Каролин Гарсия ждёт победительницу матча между Еленой Весниной и Анжелик Кербер, с которой французская теннисистка и разыграет путевку в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
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