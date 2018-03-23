Давид Гоффин выигрывает лишь 1 гейм у Жоао Соузы и завершает борьбу на Мастерсе в Майами.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин потерпел разгромное поражение уже в стартовом для себя матче второго круга турнира категории Мастерс в Майами. 7-й номер посева соревнований сумел выиграть лишь 1 гейм у представителя Португалии Жоао Соузы, занимающего на данный момент 80-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии встречи Гоффин выглядел просто обреченным. Бельгиец быстро упустил собственную подачу, попробовал вернуться в матч, но не реализовал два брейк-поинта, а потом и вовсе выключился из борьбы. В концовке первого сета Давид дважды под ноль упустил подачу и в целом проиграл 14 розыгрышей подряд. В начале второй партии Гоффин и сам повел с брейком, но хода игры это не изменило - Соуза ответил 6-ю выигранными подряд геймами и со скрытой баранкой поставил точку в сете и всем матче в целом. На победу в противостоянии Жоао Соузе понадобилось чуть более часа игрового времени.
Жоао Соуза - (7) Давид Гоффин - 6:0, 6:1
Теперь в третьем раунде Мастерса в Майами Жоао Соуза сыграет с победителем матча между Фелисиано Лопезом и Джаредом Дональдсоном.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий