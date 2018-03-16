Томми Хаас официально завершил карьеру.

В Индиан-Уэллсе немец Томми Хаас официально попрощался с профессиональным теннисом после более чем 20-ти летней карьеры. В церемонии принял участие нынешний лидер мирового рейтинга Роджер Федерер. Хаас поблагодарил болельщиков, а также семью за любовь и поддержку, которую они оказывали ему на протяжении всех лет выступлений в туре. Томми назвал себя счастливым человеком, поскольку благодаря теннису он не только научился преодолевать трудности, но и подружился с большим количеством людей, а также побывал во многих странах.
Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру Томми Хаас выиграл 15 титулов ATP, крупнейшим из которых является Мастерс в Штуттгарте, где немецкий теннисист побеждал в 2001-м году. Кроме того, Томми 4 раза пробивался в полуфинал Турниров Большого Шлема - триджы на Australian Open и еще раз на Уимблдоне. Также Хаас становился финалистом Олимпийских Игр 2000-го года, где он уступил россиянину Евгению Кафельникову. Высшей позицией Томми Хааса была 2-я строчка мирового рейтинга, на которую он поднялся в мае 2002-го года.
Свой последний матч в туре Томми Хаас провел еще летом прошлого года, когда на старте турнира в Кицбюэле немец уступил своему соотечественнику Яну-Леннару Штруффу. Символично, что последнюю победу в профессиональном теннисе Томми одержал над своим другом Роджером Федерером, который поучаствовал в церемонии прощания Хааса со спортом. Роджера немецкий теннисист обыграл во втором раунде турнира Штуттгарте в июне прошлого года.
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