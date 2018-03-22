Симона Халеп с трудом переиграла лаки лузера на старте турнира в Майами.

Действующая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп с крайне непростой победы начинает выступления на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами, где она, естественно, возглавила посев. В матче стартового для себя второго круга Симона в трех партиях обыграла француженку Осеан Додан, занимающую на данный момент 98-ю строчку мирового рейтинга. Именно Додан, стартовавшая в основной сетке турнира лишь как лаки лузеру, оставила за собой стартовый сет встречи. Во второй партии Халеп перехватила инициативу, но решающий сет снова начался для лидера мирового рейтинга не лучшим образом. Симона дважды уступала с брейком, но отыгрывалась, а в концовке матча ещё раз отличилась на приёме, избежав, таким образом, тай-брейка. На тяжелейшую стартовую победу в Майами Симоне Халеп понадобилось почти 2 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Симона Халеп - (LL) Осеан Додан - 3:6, 6:3, 7:5
Во втором раунде соревнований в Майами Симона Халеп сыграет с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий