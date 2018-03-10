Симона Халеп переиграла Кристину Плишкову на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

Лидер текущего мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп выходит в третий раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. На старте турнира Симона в двух партиях, но при этом в достаточно напряженной борьбе, переиграла представительницу Чехии Кристину Плишкову, занимающую на данный момент 77-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии именно Плишкова дважды вырывалась вперёд с брейком, но Халеп каждый раз быстро отыгрывалась. В итоге именно Симона в концовке сета ещё раз отличилась на приёме и оформила победу в этом отрезке встречи. В начале второй партии румынская теннисиситка, казалось бы, захватила инициативу и повела сразу с двумя выигранными подачами соперницы, но Кристина отыгралась. Но снова концовка сета осталась за Симоной. Халеп оформила ещё один брейк и за час с четвертью игрового времени поставила победную точку в противостоянии.
(1) Симона Халеп - Кристина Плишкова - 6:4, 6:4
В третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Симона Халеп сыграет с местной теннисисткой Каролин Долеиде.
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