Симона Халеп становится полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая после достаточно раннего вылета датчанки Каролин Возняцки уже гарантировала себе первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Индиан-Уэллсе, продолжает работать над отрывом от ближайшей конкурентки в табели о рангах. Симона с трудом, но все-таки преодолела четвертьфинальную стадию соревнований, обыграв в ней представительницу Хорватии Петру Мартич, занимающую на данный момент 51-ю строчку женской классификации. Благодаря быстрому брейку Халеп оставила за собой стартовый сет, удержав минимальный перевес до самого конца первой партии. Во втором сете с геймом на приеме в активе повела уже Мартич, но хорватской теннисистке не удалось подать на победу в партии. Несмотря на это, на достаточно боевом тай-брейке Петре удалось перевести матч в решающий отрезок. В нем Мартич снова повела с брейком, но Халеп продемонстрировала характер и со счета 1:3 дважды отличилась на приеме, выиграла 5 геймов подряд и за 2 часа и 25 минут игрового времени оформила итоговую победу в противостоянии.
(1) Симона Халеп - Петра Мартич - 6:4, 6:7(6), 6:3
Теперь за выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Симона Халеп поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая в своем четвертьфинале переиграла Каролину Плишкову
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