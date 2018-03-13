Симона Халеп становится четвертьфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

(1) Симона Халеп - Цзянь Ван - 7:5, 6:1
С каждым днем за судьбы фавориток на соревнованиях в Индиан-Уэллсе становится все страшнее и страшнее. Даже не успеваешь удивиться вылету одной топ-представительницы тура, как борьбу на соревнованиях завершает уже другая. В свете этой тенденции стартовый сет матча четвёртого круга в исполнении Симоны Халеп подарил поклонникам румынской теннисистки немало переживаний.
Нет, ни в коем случае нельзя сказать, что Симона была на грани проигрыша, но все-таки слишком многое она позволяла сопернице и слишком часто давала китаянке вернуться в игру в ситуациях, когда делать этого, откровенно говоря, не стоило. Второй сет, конечно, все расставил на свои места, но осадочек, как говорится, остался.
Итак, по ходу стартового сета встречи Халеп дважды вырывалась вперёд с брейком, но оба раза не могла защитить уже следующий гейм на собственной подаче. Удивительно, но брейк-поинтами не сорила ни одна из соперниц. Что Симона, что Цзянь пользовались первыми же шансами в каждом из геймов. Под конец сета румынская теннисистка опять повела в счёте, помешав Ван подать на тай-брейк и вот тут, наконец, Халеп подтвердила успех подачей на партию. Кстати, именно в этом гейме случился первый нереализованный в матче брейк-поинт - китаянка вполне могла отыгрываться, но упустила эту возможность.
Во втором сете Халеп показала уже настоящий уровень первой ракетки мира. Может и максимум румынская теннисистка из себя не выжимала, но по правде говоря, этого от Симоны для уверенной победы в сете и не требовалось. Сама китаянка немного поплыла и Халеп успешно собирала сливки.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Симона Халеп сыграет с Петрой Мартич.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий