Гаэль Монфис не доиграл матч третьего круга на Мастерсе в Индиан-Уэллсе.

Французский теннисист Гаэль Монфис был вынужден сняться с соревнований категории Мастерс в Индиан-Уэллсе по ходу матча третьего круга против своего соотечественника Пьера-Юга Эрбера. По словам самого Гаэля, ещё во втором гейме поединка он травмировал спину и, фактически, не мог полноценно двигаться по корту. От того, что болевые ощущения лишь усиливались, Монфис принял решение не рисковать и завершить борьбу. Тем более, что к тому моменту Эрбер уже уверенно выиграл стартовый сет встречи и вёл с брейком по ходу второй партии. Таким образом теннисисты провели на корте чуть менее часа игрового времени.
Пьера-Юг Эрбер - Гаэль Монфис - 6:2, 3:1, ret
Теперь за выход в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Пьера-Юг Эрбер поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером, который достаточно неожиданно выбил из борьбы 2-ю ракетку Мастерса - хорвата Марина Чилича.
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