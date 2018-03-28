Джон Изнер не оставил шансов Хену Чену в четвертьфинале Мастерса в Майами.

Американский теннисист Джон Изнер на радость публике в Майами продолжает успешные выступления на текущем турнире категории Мастерс. В четвертьфинальном поединке Джон в двух партиях очень уверенно переиграл корейца Хена Чона, получившего на соревнованиях 19-й номер посева. В стартовой партии матча Изнер просто смел соперника с корта дважды отличившись на приёме и позволив Чону взять всего 1 гейм за сет. Второй отрезок матча прошёл в чуть более равной борьбе, но все равно единственный брейк в нем сумел оформить именно Джон. На победу в противостоянии представитель США потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(14) Джон Изнер - (19) Хен Чон - 6:1, 6:4
В полуфинале Мастерса в Майами Джон Изнер теперь сыграет с победителем встречи между Хуаном Мартином Дель Потро и Милошем Раоничем.
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