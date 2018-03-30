Джон Изнер прервал победную серию Хуана Мартина Дель Потро и вышел в финал Мастерса в Майами.

Победитель недавнего Мастерса в Индиан-Уэллсе аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не сумел пробиться в титульный поединок следующего турнира категории АТР-1000 в Майами. В полуфинале соревнований Хуан Мартин в двух партиях уступил местному теннисисту Джону Изнеру, посеянному в Майами под 14-м номером. Стартовый сет встречи Дель Потро попросту провалил, дважды упустив собственную подачу и ни разу толком не зацепившись на приеме. Во второй партии аргентинский теннисист немного выровнял игру и оформить брейк не удалось ни одному из участников поединка. Но на тай-брейке Изнер был в разы стабильнее соперника, отдал Хуану Мартину всего 2 розыгрыша и за 1 час и 25 минут игрового времени оформить выход в финал Мастерса в Майами.
(14) Джон Изнер - (5) Хуан Мартин Дель Потро - 6:1, 7:6(2)
Таким образом, победная серия Хуана Мартина Дель Потро прервалась на отметке в 15 выигранных матчей. Ну а Джон Изнер в финале турнира в Майами сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.
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