Николас Харри пробивается в первый в карьере финал уровня АТР на турнире в Сан-Пауло.

Чилийский теннисист Николас Харри становится финалистом соревнований категории АТР-250 в Сан-Пауло. На стадии полуфинала Николас, занимающий на данный момент 73-ю строчку мирового рейтинга, в напряженном противостоянии одолел аргентинского спортсмена Орасио Себальоса. Куда более опытный Себальос оставил за собой стартовый сет противостояния на тай-брейке, но Харри удалось переломить ход матча и по разу отличиться на приеме в каждом из последующих сетов. Этих брейков Николасу хватило для того, чтобы взять партии и за 2 часа и 5 минут игрового времени оформить первый в карьере выход в финал турниров категории АТР.
Николас Харри - Орасио Себальос - 6:7(5), 6:4, 6:4
Теперь в финале соревнований в Сан-Пауло Николас Харри сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини, который чуть ранее одолел Пабло Куэваса
из Уругвая.
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