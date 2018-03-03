суббота, 3 марта 2018 г.

Николас Харри пробивается в первый в карьере финал уровня АТР на турнире в Сан-Пауло.

Чилийский теннисист Николас Харри становится финалистом соревнований категории АТР-250 в Сан-Пауло. На стадии полуфинала Николас, занимающий на данный момент 73-ю строчку мирового рейтинга, в напряженном противостоянии одолел аргентинского спортсмена Орасио Себальоса. Куда более опытный Себальос оставил за собой стартовый сет противостояния на тай-брейке, но Харри удалось переломить ход матча и по разу отличиться на приеме в каждом из последующих сетов. Этих брейков Николасу хватило для того, чтобы взять партии и за 2 часа и 5 минут игрового времени оформить первый в карьере выход в финал турниров категории АТР.


Николас Харри - Орасио Себальос - 6:7(5), 6:4, 6:4

Теперь в финале соревнований в Сан-Пауло Николас Харри сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини, который чуть ранее одолел Пабло Куэваса из Уругвая.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 23:08
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)