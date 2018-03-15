Сергей Стаховский упускает победу на старте Челленджера в Ирвинге.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории Челленджер в Ирвинге, хотя, по ходу стартовой встречи имел все основания рассчитывать на успех. В матче первого круга Стаховский в трех сетах уступил 3-му номеру посева американцу Стиву Джонсону, занимающему на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. Именно Стив повел с быстрым брейком в самом начале поединка, но с середины стартовой партии Сергей полностью перехватил инициативу. Сначала, со счета 2:5 украинец выиграл сразу 5 геймов подряд, помешав таким образом сопернику подать на сет, а потом и оформив победу в партии. В дебюте второго сета Стаховский повел сразу с двумя брейками - 4:1, но упустил комфортный, казалось бы, перевес. На тай-брейке второй партии Сергей добрался до матч-болла, но не сумел его реализовать. В итоге, Джонсон перевел встречу в решающий отрезок и в третьей партии добился итогового успеха. Дважды Стаховский отыгрывался с брейка, но третью упущенную подачу украинец ликвидировать уже не сумел. На победу в матче Стиву Джонсону понадобилось чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
(3) Стив Джонсон - Сергей Стаховский - 5:7, 7:6(7), 6:4
Во втором раунде Челленджера в Ирвинге Стив Джонсон сыграет с Лукашем Лацко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий