Марта Костюк уступила в полуфинале соревнований в Шэньчжэне.

Анна Калинская - (SE) Марта Костюк - 6:2, 6:2
Конечно, это должно было закончится. Вырвав, буквально на зубах, победу в трех предыдущих встречах на турнире в Шэньчжэне, в полуфинальном матче Марта Костюк уже не смогла мобилизовать все силы. В двух партиях украинская теннисистка уступила Анне Калинской, выиграв у соперницы всего 4 гейма за матч - по 2 в каждом из сетов.
Уже в самом дебюте встречи Марта упустила собственную подачу, но, казалось бы, не позволила Калинской уйти в отрыв. Костюк оформила моментальный обратный брейк. Правда, спустя несколько минут украинская теннисистка снова уступала в счёте, а под самый занавес партии Анна ещё раз отличилась на приёме и этим брейком поставила победную точку в стартовой партии.
Второй сет проходил, фактически, по тому же сценарию. Дважды в начале сета Калинская вела с брейком, но Марта отыгрывалась. Правда, с середины партии Анна полностью захватила инициативу и оформила ещё 2 успеха на приёме.
Несмотря на поражение в полуфинале турнира в Шэньчжэне Марта Костюк в понедельник существенно улучшит позиции в мировом рейтинге. Успехи двух последних недель Марта поднимется на 153-ю строчку мирового рейтинга и станет 5-й ракеткой Украины.
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