Сергей Стаховский уступил на старте Челленджера во Франции.

Сергей Стаховский не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории Челленджер во французском Сен-Брие. В матче первого круга турнира, на котором украинский теннисист получил 4-й номер посева, Стаховский в двух партиях уступил немцу Тобиасу Камке, занимающему на данный момент 214-ю строчку мирового рейтинга. Сергей повел с брейком в середине стартовой партии, но концовку сета попросту провалил дважды упустив собственную подачу. Особо усилить игру Стаховскому не удалось и во второй партии - еще 2 брейка в исполнении немецкого теннисиста и за час с четвертью игрового времени Тобиас Камке оформил итоговую победу.
Тобиас Камке - (4) Сергей Стаховский - 6:4, 6:3
Для Сергея Стаховского это поражение стало уже четвёртым в пяти последних матчах.
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