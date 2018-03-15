Анжелик Кербер взяла лишь 2 гейма в четвертьфинальной встрече турнира в Индиан-Уэллсе против Дарьи Касаткиной.

Российская теннисистка Дарья Касаткина более чем уверенно пробивается в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, на котором она получила 20-й номер посева. На стадии 1/4 финала Дарья учинила совсем уж неожиданный разгром 10-й ракетке турнира немке Анжелик Кербер. За весь матч Кербер сумела взять у соперницы всего 2 гейма. В стартовой партии поединка Касаткина и вовсе отвесила Анжелик полноценную баранку. Во втором сете ситуация на корте если и изменилась, то не слишком заметно - Дарья оформила ещё 2 брейка и даже менее чем за час оформила выход в первый в карьере полуфинал столь крупного турнира, как соревнования в Индиан-Уэллсе.
(20) Дарья Касаткина - (10) Анжелик Кербер - 6:0, 6:2
Теперь за выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина поспорит с победительницей матча между Винус Уильямс и Карлой Суарес-Наварро.
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