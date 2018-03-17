Дарья Касаткина обыгрывает Винус Уильямс и становится финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

Россиянка Дарья Касаткина становится финалисткой соревнований в Индиан-Уэллсе. В борьбе за выход в титульный матч Дарья в трех партиях переиграла 8-ю ракетку турнира американку Винус Уильямс. За Винус остался стартовый сет, который прошёл в очень нервной и неровной борьбе. Во второй партии Дарье удалось перехватить инициативу и сравнять счёт по сетам. В дебюте решающего отрезка поединка Уильямс-старшая повела с брейком, но Касаткина не просто отыгралась, но и ещё раз взяла подачу соперницы. На выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина потратила 2 часа и 50 минут игрового времени.
(20) Дарья Касаткина - (8) Винус Уильямс - 4:6, 6:4, 7:5
Теперь в финале турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий